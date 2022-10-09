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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Эмполи
Торино - Эмполи: обзор матча 09 октября 2022
Торино
09.10.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
90'
С. Лукич
49'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Эмполи
ГОЛ! 1:1!
С. Лукич
90'
Замена
Я. Карамо
️️️️
К. Джиджи
88'
Желтая карточка
П. Пеллегри
80'
80'
Желтая карточка
Р. Марин
78'
Замена
С. Валюкевич
️️️️
Н. Байрами
78'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Т. Эбуехи
Замена
М. Войвода
️️️️
А. Миранчук
74'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
О. Эйна
74'
69'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ф. Бандинелли
Замена
С. Риччи
️️️️
К. Линетти
67'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
67'
56'
Желтая карточка
Ф. Паризи
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
Т. Эбуехи
46'
Замена
М. Дестро
️️️️
Н. Камбьяги
46'
Замена
М. Пьяца
️️️️
С. Ламмерс
25'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
Желтая карточка
А. Санабрия
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Недим Байрами
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
34
Эйна
26
Джиджи
4
Схюрс
15
Родригес
19
Лазаро
23
Лукич
17
Линетти
45
Влашич
59
Миранчук
19
Санабрия
4-3-2-1
25
Викарио
24
Эбуехи
5
Де Винтер
5
Луперто
65
Паризи
18
Марин
23
Бандинелли
32
Хаас
10
Байрами
28
Камбьяги
29
Ламмерс
26
Джиджи
14
Карамо
14
Карамо
26
Джиджи
59
Миранчук
23
Войвода
23
Войвода
59
Миранчук
17
Линетти
21
Риччи
21
Риччи
17
Линетти
34
Эйна
28
Радоньич
28
Радоньич
34
Эйна
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
10
Байрами
6
Валюкевич
6
Валюкевич
10
Байрами
24
Эбуехи
30
Стоянович
30
Стоянович
24
Эбуехи
23
Бандинелли
6
Хендерсон
6
Хендерсон
23
Бандинелли
28
Камбьяги
21
Дестро
21
Дестро
28
Камбьяги
29
Ламмерс
7
Пьяца
7
Пьяца
29
Ламмерс
Остались в запасе
Торино
Эмполи
2
Брайан Байейе
ПЗ
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
2
Брайан Байейе
ПЗ
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Торино - Эмполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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