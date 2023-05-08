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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Салернитана
Эмполи - Салернитана: обзор матча 08 мая 2023
Эмполи
08.05.2023, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Салернитана
38'
Н. Камбьяги
63'
Ф. Капуто
85'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Салернитана
Желтая карточка
М. Дестро
90'
+6
87'
Замена
Х. Николусси Кавилья
️️️️
Т. Вилена
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Капуто
87'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Т. Эбуехи
87'
85'
ГОЛ! 2:1!
К. Пентек
Замена
М. Пьяца
️️️️
Н. Камбьяги
78'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Т. Бальданци
78'
Желтая карточка
Т. Бальданци
70'
67'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Л. Кулибали
ГОЛ! 2:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
Т. Эбуехи
63'
60'
Желтая карточка
Д. Бронн
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Хендерсон
60'
46'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Л. Пирола
46'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Самбья
46'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Маджоре
ГОЛ! 1:0!
Н. Камбьяги
Пас отдал
Т. Эбуехи
38'
28'
Желтая карточка
М. Ловато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-3-2-1
25
Викарио
65
Паризи
6
Валюкевич
5
Луперто
24
Эбуехи
6
Хендерсон
33
Грасси
18
Марин
28
Камбьяги
8
Бальданци
9
Капуто
3-2-3-2
13
Очоа
5
Ловато
6
Бронн
5
Пирола
10
Самбья
2
Маццокки
29
Кулибали
52
Вилена
18
Маджоре
22
Диа
22
Ботхейм
24
Эбуехи
30
Стоянович
30
Стоянович
24
Эбуехи
6
Хендерсон
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
6
Хендерсон
8
Бальданци
23
Бандинелли
23
Бандинелли
8
Бальданци
28
Камбьяги
7
Пьяца
7
Пьяца
28
Камбьяги
9
Капуто
21
Дестро
21
Дестро
9
Капуто
10
Самбья
24
Данильюк
24
Данильюк
10
Самбья
29
Кулибали
32
Бохинен
32
Бохинен
29
Кулибали
5
Пирола
20
Кастанос
20
Кастанос
5
Пирола
52
Вилена
41
Кавилья
41
Кавилья
52
Вилена
18
Маджоре
9
Пентек
9
Пентек
18
Маджоре
Остались в запасе
Эмполи
Салернитана
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Эмполи - Салернитана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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