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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Эмполи
Удинезе - Эмполи: обзор матча 04 января 2023
Удинезе
04.01.2023, среда, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
70'
Р. Перейра
3'
Т. Бальданци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Эмполи
Желтая карточка
И. Несторовски
90'
+4
90'
+2
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
П. Стоянович
89'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Ф. Капуто
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
И. Удогие
87'
85'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Т. Бальданци
Замена
И. Несторовски
️️️️
Бету
84'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
Р. Перейра
82'
79'
Вторая желтая
Ж. Акпа Акпро
Замена
Ж. Макенго
️️️️
З. Ловрич
72'
71'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Р. Марин
ГОЛ! 1:1!
Р. Перейра
Пас отдал
И. Удогие
70'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Т. Арслан
62'
61'
Желтая карточка
Ф. Капуто
Желтая карточка
Уолес
45'
+1
18'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бальданци
Пас отдал
Ф. Капуто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
9
Вивальду
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
13
Удогие
50
Бекао
18
Перес
77
Эбосс
15
Уолес
4
Ловрич
30
Арслан
37
Перейра
90
Саксесс
23
Бету
4-3-1-2
25
Викарио
30
Стоянович
44
Исмайли
5
Луперто
65
Паризи
18
Марин
33
Грасси
11
Акпа Акпро
8
Бальданци
10
Сатриано
9
Капуто
13
Удогие
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
13
Удогие
37
Перейра
2
Эбоселе
2
Эбоселе
37
Перейра
4
Ловрич
17
Макенго
17
Макенго
4
Ловрич
30
Арслан
10
Самарджич
10
Самарджич
30
Арслан
23
Бету
90
Несторовски
90
Несторовски
23
Бету
8
Бальданци
13
Кэкачей
13
Кэкачей
8
Бальданци
30
Стоянович
24
Эбуехи
24
Эбуехи
30
Стоянович
18
Марин
23
Бандинелли
23
Бандинелли
18
Марин
9
Капуто
28
Камбьяги
28
Камбьяги
9
Капуто
Остались в запасе
Удинезе
Эмполи
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
9
Вивальду
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Удинезе - Эмполи
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Марко Серра
Стадион:
Удинезе Арена
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