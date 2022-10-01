Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Милан
Эмполи - Милан: обзор матча 01 октября 2022
Эмполи
01.10.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 3
Завершен
Милан
90+2'
Н. Байрами
79'
А. Ребич
90+4'
Ф. Балло-Туре
90+7'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Милан
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
Р. Леау
Пас отдал
А. Ребич
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ф. Балло-Туре
Пас отдал
Р. Крунич
ГОЛ! 1:1!
Н. Байрами
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
И. Беннасер
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Н. Хаас
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
Пас отдал
Р. Леау
73'
Замена
Б. Диас
️️️️
Ш. Де Кетеларе
73'
Замена
С. Дест
️️️️
С. Кьер
73'
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
С. Луперто
61'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Л. Хендерсон
59'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
М. Пьяца
59'
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Грасси
45'
+1
39'
Замена
П. Калюлю
️️️️
Д. Калабрия
33'
Замена
Р. Крунич
️️️️
А. Салемакерс
Желтая карточка
Н. Хаас
26'
24'
Желтая карточка
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Недим Байрами
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
21
Браим Диас
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
4-3-3
25
Викарио
65
Паризи
5
Де Винтер
5
Луперто
30
Стоянович
33
Грасси
6
Хендерсон
32
Хаас
29
Ламмерс
10
Сатриано
7
Пьяца
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
2
Калабрия
24
Кьер
23
Томори
97
Балло-Туре
16
Тонали
10
Беннасер
56
Салемакерс
17
Де Кетеларе
27
Леау
9
Жиру
7
Пьяца
23
Бандинелли
23
Бандинелли
7
Пьяца
33
Грасси
18
Марин
18
Марин
33
Грасси
6
Хендерсон
10
Байрами
10
Байрами
6
Хендерсон
32
Хаас
28
Камбьяги
28
Камбьяги
32
Хаас
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
2
Калабрия
15
Калюлю
15
Калюлю
2
Калабрия
24
Кьер
8
Дест
8
Дест
24
Кьер
56
Салемакерс
33
Крунич
33
Крунич
56
Салемакерс
17
Де Кетеларе
21
Диас
21
Диас
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Эмполи
Милан
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Эмполи - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Эмполи
Милан
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:52
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:52
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+