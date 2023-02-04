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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Эмполи
Рома - Эмполи: обзор матча 04 февраля 2023
Рома
04.02.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
2'
Р. Ибаньес
6'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Эмполи
Замена
А. Белотти
️️️️
Л. Пеллегрини
90'
+4
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Н. Залевски
90'
+4
Замена
З. Челик
️️️️
С. Эль-Шаарави
84'
83'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Ф. Бандинелли
82'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Т. Эбуехи
80'
Желтая карточка
Л. Хендерсон
Желтая карточка
Э. Бове
77'
74'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ж. Акпа Акпро
Замена
Э. Бове
️️️️
П. Дибала
70'
62'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
М. Сатриано
62'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Ф. Капуто
Желтая карточка
Н. Залевски
10'
ГОЛ! 2:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
П. Дибала
6'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ибаньес
Пас отдал
П. Дибала
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
32
Николас Хаас
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
59
Залевски
6
Смоллинг
3
Ибаньес
23
Манчини
18
Матич
4
Кристанте
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
21
Дибала
18
Абрахам
4-3-1-2
25
Викарио
24
Эбуехи
5
Де Винтер
5
Луперто
65
Паризи
11
Акпа Акпро
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
10
Сатриано
9
Капуто
59
Залевски
3
Льоренте
3
Льоренте
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
2
Челик
2
Челик
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
8
Бове
8
Бове
21
Дибала
7
Пеллегрини
11
Белотти
11
Белотти
7
Пеллегрини
24
Эбуехи
30
Стоянович
30
Стоянович
24
Эбуехи
11
Акпа Акпро
6
Хендерсон
6
Хендерсон
11
Акпа Акпро
10
Сатриано
28
Камбьяги
28
Камбьяги
10
Сатриано
9
Капуто
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Капуто
23
Бандинелли
7
Пьяца
7
Пьяца
23
Бандинелли
Остались в запасе
Рома
Эмполи
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Рома - Эмполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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