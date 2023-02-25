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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Наполи
Эмполи - Наполи: обзор матча 25 февраля 2023
Эмполи
25.02.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
17'
А. Исмайли (АГ)
28'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Наполи
90'
+2
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
90'
+2
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Ф. Ангисса
85'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Сатриано
77'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Н. Хаас
76'
71'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
70'
Замена
М. Оливера
️️️️
И. Лосано
Замена
П. Стоянович
️️️️
Т. Эбуехи
68'
67'
Красная карточка
М. Руй
63'
Желтая карточка
И. Лосано
Желтая карточка
А. Грасси
62'
Замена
А. Грасси
️️️️
Л. Хендерсон
57'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Р. Пикколи
57'
28'
ГОЛ! 0:2!
В. Осимхен
Желтая карточка
Л. Хендерсон
25'
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Исмайли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
65
Паризи
44
Исмайли
5
Луперто
24
Эбуехи
32
Хаас
18
Марин
6
Хендерсон
8
Бальданци
91
Пикколи
10
Сатриано
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
11
Лосано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
24
Эбуехи
30
Стоянович
30
Стоянович
24
Эбуехи
6
Хендерсон
33
Грасси
33
Грасси
6
Хендерсон
10
Сатриано
25
Вигнато
25
Вигнато
10
Сатриано
32
Хаас
7
Пьяца
7
Пьяца
32
Хаас
91
Пикколи
9
Капуто
9
Капуто
91
Пикколи
11
Лосано
17
Оливера
17
Оливера
11
Лосано
99
Ангисса
70
Гаэтано
70
Гаэтано
99
Ангисса
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Эмполи
Наполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Эмполи - Наполи
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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