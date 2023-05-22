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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Ювентус
Эмполи - Ювентус: обзор матча 22 мая 2023
Эмполи
22.05.2023, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
4 : 1
Завершен
Ювентус
18'
Ф. Капуто (П)
21'
С. Луперто
48'
Ф. Капуто
90+2'
Р. Пикколи
85'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Ювентус
ГОЛ! 4:1!
Р. Пикколи
Пас отдал
Н. Хаас
90'
+2
Замена
П. Стоянович
️️️️
Ж. Акпа Акпро
88'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Ф. Капуто
88'
85'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
А. Рабьо
Замена
М. Пьяца
️️️️
Н. Камбьяги
79'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Я. Фаццини
79'
76'
Желтая карточка
Л. Паредес
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ф. Бандинелли
68'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
66'
63'
Замена
Д. Ругани
️️️️
А. Сандро
59'
Замена
М. Кен
️️️️
М. Локателли
58'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
А. Милик
56'
Желтая карточка
А. Рабьо
Желтая карточка
Ф. Паризи
55'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
Ж. Акпа Акпро
48'
46'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Т. Барбиери
46'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Миретти
ГОЛ! 2:0!
С. Луперто
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Капуто
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-4-1-1
25
Викарио
65
Паризи
44
Исмайли
5
Луперто
24
Эбуехи
33
Грасси
11
Акпа Акпро
10
Фаццини
23
Бандинелли
28
Камбьяги
9
Капуто
4-1-2-1-2
13
Щесны
4
Барбиери
4
Гатти
3
Бремер
26
Сандро
5
Локателли
21
Миретти
12
Рабьо
18
Костич
28
Влахович
30
Милик
11
Акпа Акпро
30
Стоянович
30
Стоянович
11
Акпа Акпро
23
Бандинелли
32
Хаас
32
Хаас
23
Бандинелли
10
Фаццини
6
Хендерсон
6
Хендерсон
10
Фаццини
9
Капуто
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Капуто
28
Камбьяги
7
Пьяца
7
Пьяца
28
Камбьяги
21
Миретти
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Миретти
26
Сандро
24
Ругани
24
Ругани
26
Сандро
4
Барбиери
5
Паредес
5
Паредес
4
Барбиери
30
Милик
11
Ди Мария
11
Ди Мария
30
Милик
5
Локателли
9
Кен
9
Кен
5
Локателли
Остались в запасе
Эмполи
Ювентус
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Эмполи - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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