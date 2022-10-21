Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Эмполи
Ювентус - Эмполи: обзор матча 21 октября 2022
Ювентус
21.10.2022, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 11 тур
4 : 0
Завершен
Эмполи
8'
М. Кен
56'
У. МакКенни
82'
А. Рабьо
90+4'
А. Рабьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Эмполи
ГОЛ! 4:0!
А. Рабьо
Пас отдал
Данило
90'
+4
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
85'
ГОЛ! 3:0!
А. Рабьо
Пас отдал
Х. Куадрадо
82'
Замена
А. Сандро
️️️️
Д. Ругани
80'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
М. Кен
80'
75'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
М. Дестро
75'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ф. Бандинелли
69'
Желтая карточка
Н. Хаас
Замена
Л. Паредес
️️️️
У. МакКенни
65'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
65'
62'
Замена
Н. Байрами
️️️️
М. Пьяца
Желтая карточка
А. Рабьо
58'
ГОЛ! 2:0!
У. МакКенни
Пас отдал
Х. Куадрадо
56'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
Ф. Костич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Недим Байрами
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Щесны
24
Ругани
19
Бонуччи
13
Данило
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
7
Куадрадо
18
Костич
28
Влахович
9
Кен
4-3-3
25
Викарио
30
Стоянович
5
Луперто
5
Де Винтер
65
Паризи
32
Хаас
18
Марин
23
Бандинелли
10
Сатриано
21
Дестро
7
Пьяца
24
Ругани
26
Сандро
26
Сандро
24
Ругани
22
МакКенни
5
Паредес
5
Паредес
22
МакКенни
9
Кен
21
Миретти
21
Миретти
9
Кен
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
23
Бандинелли
6
Хендерсон
6
Хендерсон
23
Бандинелли
7
Пьяца
10
Байрами
10
Байрами
7
Пьяца
21
Дестро
29
Ламмерс
29
Ламмерс
21
Дестро
Остались в запасе
Ювентус
Эмполи
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Ювентус - Эмполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ювентус
Эмполи
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:46
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:46
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+