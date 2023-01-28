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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Торино
Эмполи - Торино: обзор матча 28 января 2023
Эмполи
28.01.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Торино
37'
С. Луперто
69'
Р. Марин
82'
С. Риччи
85'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Торино
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Санабрия
Пас отдал
А. Миранчук
85'
Замена
О. Эйна
️️️️
М. Войвода
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Ф. Бандинелли
84'
82'
ГОЛ! 2:1!
С. Риччи
Пас отдал
П. Схюрс
Желтая карточка
Н. Байрами
78'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Л. Кэкачей
73'
Замена
Н. Байрами
️️️️
М. Сатриано
72'
ГОЛ! 2:0!
Р. Марин
Пас отдал
Ф. Капуто
69'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
64'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Т. Бальданци
64'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ж. Акпа Акпро
64'
55'
Замена
У. Синго
️️️️
Н. Радоньич
55'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Б. Байейе
46'
Замена
С. Лукич
️️️️
К. Линетти
46'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Д. Сек
ГОЛ! 1:0!
С. Луперто
Пас отдал
Р. Марин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Недим Байрами
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
13
Кэкачей
5
Де Винтер
5
Луперто
24
Эбуехи
11
Акпа Акпро
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
10
Сатриано
9
Капуто
3-2-2-3
32
Милинкович-Савич
2
Байейе
4
Буонджорно
4
Схюрс
23
Войвода
15
Родригес
21
Риччи
17
Линетти
19
Сек
45
Влашич
28
Радоньич
13
Кэкачей
30
Стоянович
30
Стоянович
13
Кэкачей
23
Бандинелли
10
Фаццини
10
Фаццини
23
Бандинелли
11
Акпа Акпро
32
Хаас
32
Хаас
11
Акпа Акпро
10
Сатриано
10
Байрами
10
Байрами
10
Сатриано
8
Бальданци
28
Камбьяги
28
Камбьяги
8
Бальданци
23
Войвода
34
Эйна
34
Эйна
23
Войвода
28
Радоньич
90
Синго
90
Синго
28
Радоньич
17
Линетти
23
Лукич
23
Лукич
17
Линетти
2
Байейе
59
Миранчук
59
Миранчук
2
Байейе
19
Сек
19
Санабрия
19
Санабрия
19
Сек
Остались в запасе
Эмполи
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Эмполи - Торино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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