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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Рома
Эмполи - Рома: обзор матча 12 сентября 2022
Эмполи
12.09.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Рома
43'
Ф. Бандинелли
17'
П. Дибала
71'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Рома
90'
+8
Замена
М. Винья
️️️️
Л. Спинаццола
90'
+6
Замена
М. Камара
️️️️
Л. Пеллегрини
89'
Желтая карточка
З. Челик
Красная карточка
Ж. Акпа Акпро
87'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Р. Марин
82'
Замена
А. Грасси
️️️️
С. Ламмерс
82'
81'
Замена
Э. Бове
️️️️
П. Дибала
81'
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
77'
Пенальти не реализован!
Л. Пеллегрини
71'
ГОЛ! 1:2!
Т. Абрахам
Пас отдал
П. Дибала
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
65'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Н. Хаас
63'
Замена
Н. Байрами
️️️️
М. Пьяца
63'
Желтая карточка
А. Исмайли
60'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Ф. Паризи
52'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бандинелли
Пас отдал
П. Стоянович
43'
Желтая карточка
Ф. Паризи
27'
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-3
25
Викарио
65
Паризи
44
Исмайли
5
Луперто
30
Стоянович
23
Бандинелли
18
Марин
32
Хаас
29
Ламмерс
10
Сатриано
7
Пьяца
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Челик
18
Матич
37
Спинаццола
4
Кристанте
7
Пеллегрини
21
Дибала
18
Абрахам
65
Паризи
13
Кэкачей
13
Кэкачей
65
Паризи
29
Ламмерс
33
Грасси
33
Грасси
29
Ламмерс
32
Хаас
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
32
Хаас
7
Пьяца
10
Байрами
10
Байрами
7
Пьяца
18
Марин
28
Камбьяги
28
Камбьяги
18
Марин
37
Спинаццола
6
Винья
6
Винья
37
Спинаццола
7
Пеллегрини
2
Камара
2
Камара
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Бове
8
Бове
21
Дибала
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
Остались в запасе
Эмполи
Рома
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
16
Филиппо Трипи
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
16
Филиппо Трипи
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эмполи - Рома
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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