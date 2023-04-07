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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Эмполи
Милан - Эмполи: обзор матча 07 апреля 2023
Милан
07.04.2023, пятница, 22:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 0
Завершен
Эмполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Эмполи
90'
+4
Желтая карточка
М. Сатриано
90'
+3
Желтая карточка
Н. Камбьяги
89'
Замена
М. Сатриано
️️️️
Р. Пикколи
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
А. Салемакерс
84'
78'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Т. Бальданци
78'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Р. Марин
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Ориги
70'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
70'
65'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Ф. Капуто
65'
Замена
А. Грасси
️️️️
Ф. Бандинелли
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
62'
Замена
Б. Диас
️️️️
И. Беннасер
62'
Желтая карточка
Т. Побега
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
23
Томори
12
Тиав
2
Калабрия
16
Тонали
10
Беннасер
4
Побега
9
Ребич
56
Салемакерс
27
Ориги
4-3-1-2
1
Перисан
5
Луперто
5
Де Винтер
24
Эбуехи
65
Паризи
10
Фаццини
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
91
Пикколи
9
Капуто
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
56
Салемакерс
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
56
Салемакерс
10
Беннасер
21
Диас
21
Диас
10
Беннасер
27
Ориги
9
Жиру
9
Жиру
27
Ориги
18
Марин
13
Кэкачей
13
Кэкачей
18
Марин
23
Бандинелли
33
Грасси
33
Грасси
23
Бандинелли
8
Бальданци
32
Хаас
32
Хаас
8
Бальданци
9
Капуто
28
Камбьяги
28
Камбьяги
9
Капуто
91
Пикколи
10
Сатриано
10
Сатриано
91
Пикколи
Остались в запасе
Милан
Эмполи
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Милан - Эмполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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