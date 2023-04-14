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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Эмполи
Кремонезе - Эмполи: обзор матча 14 апреля 2023
Кремонезе
14.04.2023, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
4'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Эмполи
Замена
Д. Куальята
️️️️
Ф. Тсаджут
85'
79'
Замена
М. Дестро
️️️️
Я. Фаццини
79'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ф. Бандинелли
Замена
Д. Окереке
️️️️
С. Дессер
67'
Замена
М. Бенасси
️️️️
П. Галдамес
67'
62'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Т. Эбуехи
62'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Р. Пикколи
Замена
Э. Айву
️️️️
Л. Лочошвили
52'
40'
Замена
С. Валюкевич
️️️️
К. Де Винтер
Желтая карточка
Л. Серникола
15'
ГОЛ! 1:0!
С. Дессер
Пас отдал
Л. Серникола
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
99
Альберто Бассо
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-3-1-2
29
Карнесекки
14
Валери
24
Лочошвили
22
Васкес
17
Серникола
4
Галдамес
18
Пикель
4
Кастаньетти
8
Мейте
74
Тсаджут
9
Дессер
4-3-1-2
1
Перисан
5
Луперто
5
Де Винтер
24
Эбуехи
65
Паризи
10
Фаццини
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
91
Пикколи
9
Капуто
74
Тсаджут
12
Куальята
12
Куальята
74
Тсаджут
24
Лочошвили
4
Айву
4
Айву
24
Лочошвили
4
Галдамес
24
Бенасси
24
Бенасси
4
Галдамес
9
Дессер
29
Окереке
29
Окереке
9
Дессер
5
Де Винтер
6
Валюкевич
6
Валюкевич
5
Де Винтер
24
Эбуехи
30
Стоянович
30
Стоянович
24
Эбуехи
23
Бандинелли
6
Хендерсон
6
Хендерсон
23
Бандинелли
91
Пикколи
28
Камбьяги
28
Камбьяги
91
Пикколи
10
Фаццини
21
Дестро
21
Дестро
10
Фаццини
Остались в запасе
Кремонезе
Эмполи
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
99
Альберто Бассо
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
99
Альберто Бассо
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Кремонезе - Эмполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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