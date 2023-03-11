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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Удинезе
Эмполи - Удинезе: обзор матча 11 марта 2023
Эмполи
11.03.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
54'
Р. Бекао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Удинезе
Замена
Э. Набиан
️️️️
П. Стоянович
90'
+3
Замена
А. Грасси
️️️️
Т. Бальданци
90'
86'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Р. Перейра
86'
Замена
Ф. Товен
️️️️
И. Саксесс
80'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
77'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
К. Эхизибуе
Желтая карточка
Я. Фаццини
74'
73'
Желтая карточка
З. Ловрич
Замена
М. Пьяца
️️️️
Р. Марин
72'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Ф. Паризи
72'
67'
Желтая карточка
Бету
54'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бекао
Пас отдал
З. Ловрич
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Ф. Бандинелли
49'
45'
+3
Желтая карточка
Р. Бекао
Желтая карточка
С. Луперто
28'
19'
Желтая карточка
Я. Бийол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
4-3-1-2
1
Перисан
65
Паризи
44
Исмайли
5
Луперто
30
Стоянович
18
Марин
23
Бандинелли
11
Акпа Акпро
8
Бальданци
10
Сатриано
9
Капуто
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
3
Эхизибуе
15
Уолес
13
Удогие
4
Ловрич
37
Перейра
90
Саксесс
23
Бету
65
Паризи
13
Кэкачей
13
Кэкачей
65
Паризи
8
Бальданци
33
Грасси
33
Грасси
8
Бальданци
23
Бандинелли
10
Фаццини
10
Фаццини
23
Бандинелли
30
Стоянович
87
Набиан
87
Набиан
30
Стоянович
18
Марин
7
Пьяца
7
Пьяца
18
Марин
3
Эхизибуе
2
Эбоселе
2
Эбоселе
3
Эхизибуе
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
37
Перейра
10
Самарджич
10
Самарджич
37
Перейра
90
Саксесс
10
Товен
10
Товен
90
Саксесс
Остались в запасе
Эмполи
Удинезе
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Эмполи - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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