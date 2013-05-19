Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сальваторе Ароника
Статистика
Сальваторе Ароника - статистика
Завершил карьеру
20 января 1978 (48)
#6 | Защитник
181 см | 77 кг
Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
16
0
0
4
1
Наполи
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1 : 3
19.05.2013
Парма
1' - 53'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1 : 0
12.05.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 3
08.05.2013
Удинезе
1' - 90'
53'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1 : 0
05.05.2013
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
1 : 0
28.04.2013
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Катания
1 : 1
21.04.2013
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
1 : 1
14.04.2013
Болонья
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
1 : 3
07.04.2013
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
2 : 0
30.03.2013
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2 : 0
17.03.2013
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1 : 2
10.03.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0 : 0
23.02.2013
Дженоа
1' - 76'
42'
76'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 1
16.02.2013
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 1
10.02.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 1
27.01.2013
Палермо
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
2 : 2
19.01.2013
Лацио
1' - 46'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3 : 0
13.01.2013
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2 : 1
06.01.2013
Палермо
1' - 90'
87'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0 : 2
22.12.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
2 : 3
16.12.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2 : 1
09.12.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
0 : 1
26.11.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
2 : 2
17.11.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 4
11.11.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
04.11.2012
Торино
86' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
1 : 0
31.10.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
1 : 0
28.10.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 0
20.10.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
2 : 1
07.10.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
0 : 1
30.09.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Наполи
3 : 0
26.09.2012
Лацио
77' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0 : 0
23.09.2012
Наполи
1' - 65'
64'
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
3 : 1
16.09.2012
Парма
1' - 46'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2 : 1
02.09.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
0 : 3
26.08.2012
Наполи
1' - 90'
62'
Главные новости
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
1
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
2
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
42
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
3
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
4
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+