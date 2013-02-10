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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Пескара
Палермо - Пескара: обзор матча 10 февраля 2013
Палермо
10.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Пескара
80'
Д. Фаббрини
73'
Б. Бьярнасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Пескара
Желтая карточка
Э. Баррето
87'
Замена
М. Формика
️️️️
М. Нельсон
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фаббрини
Пас отдал
Э. Муньос
80'
79'
Замена
Э. Касчионе
️️️️
М. Блази
Замена
Я. Куртич
️️️️
М. Донати
77'
73'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Г. Д'Агостино
66'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Д. Капрари
Замена
М. Боселли
️️️️
П. Дибала
57'
46'
Замена
Л. Дзаури
️️️️
У. Чосич
18'
Желтая карточка
М. Блази
11'
Желтая карточка
Д. Риццо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
5
Аревало Риос
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Николас Арсе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
18
Джузеппе Риццо
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
87
Анселмо
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Пескара
95
Лука Савеллони
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
6
Ароника
5
фон Берген
6
Муньос
22
Нельсон
3
Доссена
5
Донати
8
Баррето
5
Риос
31
Фаббрини
21
Дибала
4-1-2-3
1
Перин
2
Занон
2
Арсе
15
Чосич
15
Боккетти
18
Риццо
26
Блази
10
Д'Агостино
10
Капрари
90
Челик
9
Каральо
5
Донати
27
Куртич
27
Куртич
5
Донати
22
Нельсон
33
Формика
33
Формика
22
Нельсон
21
Дибала
17
Боселли
17
Боселли
21
Дибала
15
Чосич
6
Дзаури
6
Дзаури
15
Чосич
26
Блази
34
Касчионе
34
Касчионе
26
Блази
10
Капрари
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
10
Капрари
Остались в запасе
Палермо
Пескара
87
Анселмо
ОП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
95
Лука Савеллони
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
14
Антонио Бальзано
ОП
77
Анте Вукушич
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
87
Анселмо
ОП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Остались в запасе
95
Лука Савеллони
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
14
Антонио Бальзано
ОП
77
Анте Вукушич
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Палермо - Пескара
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Ренцо Барбера
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