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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Удинезе
Палермо - Удинезе: обзор матча 08 мая 2013
Палермо
08.05.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 3
Завершен
Удинезе
34'
Ф. Микколи (П)
81'
А. Эрнандес
10'
Л. Муриэль
64'
Г. Анджелла
83'
М. Бенатиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Удинезе
90'
+2
Замена
М. Ранеги
️️️️
Л. Муриэль
83'
ГОЛ! 2:3!
М. Бенатиа
ГОЛ! 2:2!
А. Эрнандес
Пас отдал
М. Морганелла
81'
Замена
А. Риос
️️️️
А. Форлин
78'
Желтая карточка
М. Морганелла
75'
Замена
С. Гарсия
️️️️
А. Доссена
71'
67'
Замена
П. Зелински
️️️️
А. Ди Натале
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Я. Куртич
67'
64'
ГОЛ! 1:2!
Г. Анджелла
Пас отдал
А. Ди Натале
Желтая карточка
А. Форлин
60'
54'
Пенальти не реализован!
А. Ди Натале
Желтая карточка
С. Ароника
53'
Желтая карточка
А. Доссена
51'
47'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Микколи
34'
Желтая карточка
Э. Баррето
30'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Г. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
87
Анселмо
ОП
5
Аревало Риос
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Том Сику
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
3-5-2
70
Соррентино
6
Ароника
6
Муньос
5
фон Берген
3
Доссена
27
Куртич
18
Форлин
8
Баррето
89
Морганелла
72
Иличич
10
Микколи
3-2-2-1-2
23
Бркич
33
Анджелла
4
Бенатиа
28
Арто
8
Баста
11
Силва
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
10
Муриэль
10
Ди Натале
3
Доссена
3
Гарсия
3
Гарсия
3
Доссена
18
Форлин
5
Риос
5
Риос
18
Форлин
27
Куртич
11
Эрнандес
11
Эрнандес
27
Куртич
10
Ди Натале
10
Зелински
10
Зелински
10
Ди Натале
10
Муриэль
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Муриэль
Остались в запасе
Палермо
Удинезе
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
92
Матиас Кампос
ЦП
93
Войцех Павловски
ВР
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
6
Том Сику
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
92
Матиас Кампос
ЦП
93
Войцех Павловски
ВР
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
6
Том Сику
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Палермо - Удинезе
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Ренцо Барбера
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