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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 17 ноября 2012
Наполи
17.11.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Милан
4'
Г. Инлер
30'
Л. Инсинье
44'
С. Эль-Шаарави
82'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
90'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
Замена
Э. Варгас
️️️️
К. Маджо
89'
Замена
А. Доссена
️️️️
К. Суньига
88'
85'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Б. Кркич
82'
ГОЛ! 2:2!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Робиньо
80'
Замена
Робиньо
️️️️
К. Боатенг
78'
Желтая карточка
Б. Кркич
76'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
Д. Место
️️️️
Л. Инсинье
66'
Желтая карточка
П. Каннаваро
64'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
63'
Желтая карточка
Э. Кавани
52'
44'
ГОЛ! 2:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
М. Де Шильо
ГОЛ! 2:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
К. Маджо
30'
ГОЛ! 1:0!
Г. Инлер
Пас отдал
М. Гамшик
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
12
Пато
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
5
Гамберини
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
18
Суньига
17
Гамшик
88
Инлер
21
Джемаили
11
Маджо
10
Инсинье
10
Кавани
4-1-2-2-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
5
Мексес
15
Ачерби
19
Констан
34
Де Йонг
18
Монтоливо
23
Ночерино
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
9
Кркич
10
Инсинье
27
Место
27
Место
10
Инсинье
18
Суньига
3
Доссена
3
Доссена
18
Суньига
11
Маджо
11
Варгас
11
Варгас
11
Маджо
9
Кркич
99
Ньянг
99
Ньянг
9
Кркич
18
Монтоливо
11
Паццини
11
Паццини
18
Монтоливо
27
Боатенг
70
Робиньо
70
Робиньо
27
Боатенг
Остались в запасе
Наполи
Милан
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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