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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Наполи
Палермо - Наполи: обзор матча 26 августа 2012
Палермо
26.08.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
45+3'
М. Гамшик
79'
К. Маджо
88'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Наполи
90'
+2
Желтая карточка
М. Де Санктис
90'
Замена
М. Донадель
️️️️
М. Гамшик
88'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кавани
Пас отдал
Э. Варгас
81'
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Баррето
80'
79'
ГОЛ! 0:2!
К. Маджо
Пас отдал
М. Гамшик
77'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Г. Инлер
62'
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
Э. Баррето
62'
61'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Л. Инсинье
Замена
А. Риос
️️️️
М. Донати
55'
Желтая карточка
Н. Бертоло
48'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
К. Маджо
Желтая карточка
С. фон Берген
44'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Ф. Бриенца
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-3-3
1
Уйкани
4
Четто
6
Муньос
5
фон Берген
5
Пизано
5
Донати
16
Бертоло
8
Баррето
20
Бриенца
10
Микколи
11
Эрнандес
4-4-1-1
16
Де Санктис
3
Бритос
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
11
Маджо
17
Гамшик
85
Бехрами
88
Инлер
10
Инсинье
10
Кавани
5
Донати
5
Риос
5
Риос
5
Донати
20
Бриенца
8
Мильяччо
8
Мильяччо
20
Бриенца
8
Баррето
19
Будан
19
Будан
8
Баррето
17
Гамшик
33
Донадель
33
Донадель
17
Гамшик
10
Инсинье
21
Джемаили
21
Джемаили
10
Инсинье
88
Инлер
11
Варгас
11
Варгас
88
Инлер
Остались в запасе
Палермо
Наполи
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Палермо - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Ренцо Барбера
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