Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Торино
Наполи - Торино: обзор матча 04 ноября 2012
Наполи
04.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Торино
7'
Э. Кавани
90+1'
Д. Сансоне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Торино
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Жилле
90'
+2
Желтая карточка
Д. Сансоне
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Сансоне
Желтая карточка
А. Доссена
86'
Замена
С. Ароника
️️️️
А. Доссена
86'
Желтая карточка
В. Бехрами
81'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Джемаили
77'
74'
Замена
М. Сантана
️️️️
Д. Вивес
70'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
А. Сгринья
64'
Желтая карточка
М. Бриги
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
62'
55'
Желтая карточка
А. Черчи
46'
Замена
М. Бриги
️️️️
А. Гацци
35'
Желтая карточка
М. Баша
Желтая карточка
Б. Джемаили
19'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Горан Пандев
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
7
Алессио Черчи
ПП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
9
Роландо Бьянки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
5
Гамберини
21
Джемаили
85
Бехрами
3
Доссена
17
Гамшик
11
Маджо
21
Пандев
10
Кавани
4-4-2
1
Жилле
36
Дармиан
4
Родригес
15
Глик
33
Д'Амброзио
7
Черчи
14
Гацци
8
Баша
5
Вивес
9
Бьянки
80
Сгринья
3
Доссена
6
Ароника
6
Ароника
3
Доссена
21
Джемаили
88
Инлер
88
Инлер
21
Джемаили
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
5
Вивес
11
Сантана
11
Сантана
5
Вивес
14
Гацци
4
Бриги
4
Бриги
14
Гацци
80
Сгринья
18
Сансоне
18
Сансоне
80
Сгринья
Остались в запасе
Наполи
Торино
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
91
Ален Стеванович
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
91
Ален Стеванович
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Наполи - Торино
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Наполи
Торино
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+