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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Палермо
Сампдория - Палермо: обзор матча 07 апреля 2013
Сампдория
07.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 3
Завершен
Палермо
43'
Д. Мунари
35'
С. фон Берген
50'
Й. Иличич
56'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Палермо
89'
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
Ш. Мустафи
84'
Желтая карточка
А. Паломбо
80'
72'
Замена
М. Нельсон
️️️️
С. Гарсия
Замена
Э. Мареска
️️️️
М. Эстигаррибия
72'
66'
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Микколи
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Д. Гастальделло
64'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Р. Сориано
58'
56'
ГОЛ! 1:3!
С. Гарсия
Пас отдал
Ф. Микколи
50'
ГОЛ! 1:2!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Риос
45'
Желтая карточка
Э. Баррето
ГОЛ! 1:1!
Д. Мунари
Пас отдал
Эдер
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
С. фон Берген
Пас отдал
Ф. Микколи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Ренан
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
87
Анселмо
ОП
19
Маурисио Спердути
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
17
Мауро Боселли
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
3-5-2
44
Ромеро
5
Гастальделло
21
Коста
29
Де Сильвестри
18
Эстигаррибия
21
Сориано
17
Паломбо
11
Мунари
14
Мба Обьянг
9
Икарди
23
Эдер
2-5-1-2
22
Бенусси
6
Ароника
5
фон Берген
89
Морганелла
27
Куртич
5
Донати
5
Риос
3
Гарсия
8
Баррето
72
Иличич
10
Микколи
5
Гастальделло
13
Мустафи
13
Мустафи
5
Гастальделло
18
Эстигаррибия
16
Мареска
16
Мареска
18
Эстигаррибия
21
Сориано
18
Сансоне
18
Сансоне
21
Сориано
3
Гарсия
22
Нельсон
22
Нельсон
3
Гарсия
10
Микколи
21
Дибала
21
Дибала
10
Микколи
72
Иличич
31
Фаббрини
31
Фаббрини
72
Иличич
Остались в запасе
Сампдория
Палермо
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
19
Маурисио Спердути
ЦП
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
19
Маурисио Спердути
ЦП
62
Жеврем Коснич
ЦЗ
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Сампдория - Палермо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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