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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 26 сентября 2012
Наполи
26.09.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 0
Завершен
Лацио
19'
Э. Кавани
31'
Э. Кавани
64'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
Замена
Э. Варгас
️️️️
М. Гамшик
83'
Замена
С. Ароника
️️️️
А. Гамберини
77'
77'
Замена
Л. Цана
️️️️
К. Ледесма
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
76'
75'
Желтая карточка
М. Сиани
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
69'
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
У. Кампаньяро
64'
58'
Замена
Эдерсон
️️️️
С. Маури
58'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Л. Педро Каванда
Желтая карточка
Г. Пандев
53'
45'
+2
Желтая карточка
Эрнанес
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
П. Каннаваро
31'
24'
Желтая карточка
А. Конко
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
19'
Желтая карточка
П. Каннаваро
11'
6'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Горан Пандев
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
(К)
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
5
Гамберини
18
Суньига
85
Бехрами
88
Инлер
17
Гамшик
11
Маджо
21
Пандев
10
Кавани
4-5-1
22
Маркетти
25
Конко
3
Андре Диас
13
Сиани
39
Каванда
87
Кандрева
6
Маури
24
Ледесма
10
Эрнанес
19
Лулич
11
Клозе
5
Гамберини
6
Ароника
6
Ароника
5
Гамберини
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
17
Гамшик
11
Варгас
11
Варгас
17
Гамшик
24
Ледесма
27
Цана
27
Цана
24
Ледесма
6
Маури
10
Эдерсон
10
Эдерсон
6
Маури
39
Каванда
10
Флоккари
10
Флоккари
39
Каванда
Остались в запасе
Наполи
Лацио
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Наполи - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
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