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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Интер
Палермо - Интер: обзор матча 28 апреля 2013
Палермо
28.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Интер
10'
Й. Иличич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Интер
Желтая карточка
А. Эрнандес
88'
Замена
Э. Муньос
️️️️
Ф. Микколи
87'
86'
Желтая карточка
Э. Скелотто
86'
Замена
Ф. Форте
️️️️
З. Кузманович
Замена
М. Нельсон
️️️️
С. Гарсия
80'
Травма
С. Гарсия
79'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Й. Иличич
71'
70'
Замена
Л. Гарритано
️️️️
М. Сильвестре
Желтая карточка
Э. Баррето
58'
Желтая карточка
М. Морганелла
57'
51'
Желтая карточка
Жуан
45'
+1
Желтая карточка
М. Сильвестре
17'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Х. Дзанетти
16'
Травма
Х. Дзанетти
Желтая карточка
Ф. Микколи
11'
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Ф. Микколи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Массимо Донати
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
11
Рикардо Альварес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
87
Анселмо
ОП
19
Маурисио Спердути
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Интер
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
62
Марко Феррара
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
3-5-2
70
Соррентино
5
Донати
5
фон Берген
6
Ароника
3
Гарсия
27
Куртич
8
Баррето
5
Риос
89
Морганелла
10
Микколи
72
Иличич
3-5-2
1
Ханданович
15
Жуан
13
Раноккия
26
Сильвестре
2
Жонатан
8
Кузманович
4
Дзанетти
8
Ковачич
2
Перейра
11
Альварес
18
Рокки
10
Микколи
6
Муньос
6
Муньос
10
Микколи
3
Гарсия
22
Нельсон
22
Нельсон
3
Гарсия
72
Иличич
11
Эрнандес
11
Эрнандес
72
Иличич
8
Кузманович
32
Форте
32
Форте
8
Кузманович
26
Сильвестре
7
Гарритано
7
Гарритано
26
Сильвестре
4
Дзанетти
18
Скелотто
18
Скелотто
4
Дзанетти
Остались в запасе
Палермо
Интер
22
Джакомо Бричетто
ВР
87
Анселмо
ОП
19
Маурисио Спердути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
62
Марко Феррара
ЦЗ
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
87
Анселмо
ОП
19
Маурисио Спердути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
62
Марко Феррара
ЦЗ
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Палермо - Интер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 16:55 (прямая)
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