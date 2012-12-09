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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 09 декабря 2012
Интер
09.12.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
8'
Ф. Гуарин
39'
Д. Милито
54'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
84'
Замена
Д. Место
️️️️
М. Гамшик
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Милито
74'
61'
Желтая карточка
В. Бехрами
60'
Желтая карточка
Г. Пандев
Замена
Р. Паласио
️️️️
А. Кассано
60'
58'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
В. Гаргано
57'
54'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
46'
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Гамберини
43'
Желтая карточка
А. Гамберини
ГОЛ! 2:0!
Д. Милито
Пас отдал
Ф. Гуарин
39'
Желтая карточка
С. Ханданович
28'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гуарин
Пас отдал
А. Кассано
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Альваро Перейра
ЛАЗ
15
Жуан
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ОП
4
Хавьер Дзанетти
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
85
Валон Бехрами
ОП
88
Гекхан Инлер
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
94
Андреа Романо
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-3-1-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
13
Раноккия
15
Жуан
2
Перейра
5
Гаргано
4
Дзанетти
13
Гуарин
99
Кассано
22
Милито
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
3
Бритос
28
Каннаваро
5
Гамберини
85
Бехрами
88
Инлер
11
Маджо
17
Гамшик
18
Суньига
10
Инсинье
10
Кавани
22
Милито
11
Коутиньо
11
Коутиньо
22
Милито
99
Кассано
8
Паласио
8
Паласио
99
Кассано
17
Гамшик
27
Место
27
Место
17
Гамшик
88
Инлер
21
Джемаили
21
Джемаили
88
Инлер
5
Гамберини
21
Пандев
21
Пандев
5
Гамберини
Остались в запасе
Интер
Наполи
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
94
Андреа Романо
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
94
Андреа Романо
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Интер - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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