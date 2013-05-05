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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Палермо
Ювентус - Палермо: обзор матча 05 мая 2013
Ювентус
05.05.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
59'
А. Видаль (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Палермо
Красная карточка
П. Погба
83'
79'
Замена
А. Форлин
️️️️
А. Риос
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Вучинич
79'
71'
Замена
П. Дибала
️️️️
Й. Иличич
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
К. Асамоа
67'
65'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
А. Видаль
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Видаль
59'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
56'
Желтая карточка
А. Барцальи
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
АП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Массимо Донати
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
22
Маркос Нельсон
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
87
Анселмо
ОП
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
3-5-1-1
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
27
Асамоа
8
Погба
23
Видаль
21
Пирло
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
9
Вучинич
3-5-2
70
Соррентино
5
Донати
5
фон Берген
6
Ароника
22
Нельсон
27
Куртич
5
Риос
8
Баррето
3
Гарсия
10
Микколи
72
Иличич
27
Асамоа
13
Пелузо
13
Пелузо
27
Асамоа
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Вучинич
5
Риос
18
Форлин
18
Форлин
5
Риос
72
Иличич
21
Дибала
21
Дибала
72
Иличич
10
Микколи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Микколи
Остались в запасе
Ювентус
Палермо
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
22
Джакомо Бричетто
ВР
87
Анселмо
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
17
Мауро Боселли
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
87
Анселмо
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
17
Мауро Боселли
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Ювентус - Палермо
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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