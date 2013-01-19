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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Лацио
Палермо - Лацио: обзор матча 19 января 2013
Палермо
19.01.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
70'
А. Риос
71'
П. Дибала
10'
С. Флоккари
85'
Эрнанес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Лацио
90'
Желтая карточка
Л. Цана
85'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Эрнанес
Желтая карточка
С. фон Берген
80'
80'
Замена
Л. Козак
️️️️
К. Ледесма
Замена
С. Малеле
️️️️
Й. Иличич
78'
73'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Ш. Раду
ГОЛ! 2:1!
П. Дибала
Пас отдал
Ф. Микколи
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Риос
Пас отдал
А. Доссена
70'
68'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
С. Лулич
Замена
Анселмо
️️️️
М. Морганелла
65'
58'
Желтая карточка
С. Лулич
Замена
Э. Муньос
️️️️
С. Ароника
46'
Желтая карточка
Ф. Микколи
45'
43'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
Желтая карточка
С. Гарсия
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Флоккари
Пас отдал
К. Ледесма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
87
Анселмо
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
58
Мауро Боллино
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
2-5-3
1
Уйкани
5
фон Берген
6
Ароника
3
Доссена
3
Гарсия
27
Куртич
5
Риос
89
Морганелла
72
Иличич
10
Микколи
21
Дибала
3-2-4-1
22
Маркетти
26
Раду
39
Каванда
27
Цана
13
Сиани
20
Бьява
19
Лулич
10
Эрнанес
24
Ледесма
6
Маури
10
Флоккари
72
Иличич
11
Малеле
11
Малеле
72
Иличич
89
Морганелла
87
Анселмо
87
Анселмо
89
Морганелла
6
Ароника
6
Муньос
6
Муньос
6
Ароника
19
Лулич
15
Гонсалес
15
Гонсалес
19
Лулич
26
Раду
87
Кандрева
87
Кандрева
26
Раду
24
Ледесма
18
Козак
18
Козак
24
Ледесма
Остались в запасе
Палермо
Лацио
22
Джакомо Бричетто
ВР
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
58
Мауро Боллино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
58
Мауро Боллино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Палермо - Лацио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренцо Барбера
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