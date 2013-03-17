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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Палермо
Милан - Палермо: обзор матча 17 марта 2013
Милан
17.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Палермо
8'
М. Балотелли (П)
66'
М. Балотелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Палермо
82'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
М. Донати
Замена
Б. Траоре
️️️️
К. Боатенг
82'
71'
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Я. Куртич
70'
Желтая карточка
Э. Муньос
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
66'
Замена
М. Ньянг
️️️️
С. Эль-Шаарави
58'
46'
Замена
М. Нельсон
️️️️
С. Гарсия
Желтая карточка
К. Сапата
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
5
Аревало Риос
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Массимо Донати
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Милан
95
Лазар Петкович
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
87
Анселмо
ОП
19
Маурисио Спердути
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
23
Бонера
25
Сапата
20
Абате
20
Фламини
18
Монтоливо
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
45
Балотелли
3-4-1-2
70
Соррентино
6
Муньос
6
Ароника
5
фон Берген
89
Морганелла
5
Риос
27
Куртич
3
Гарсия
5
Донати
72
Иличич
21
Дибала
27
Боатенг
8
Траоре
8
Траоре
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
99
Ньянг
99
Ньянг
92
Эль-Шаарави
3
Гарсия
22
Нельсон
22
Нельсон
3
Гарсия
5
Донати
10
Виола
10
Виола
5
Донати
27
Куртич
31
Фаббрини
31
Фаббрини
27
Куртич
Остались в запасе
Милан
Палермо
95
Лазар Петкович
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
19
Маурисио Спердути
ЦП
87
Анселмо
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
33
Мауро Формика
АП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
95
Лазар Петкович
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
19
Маурисио Спердути
ЦП
87
Анселмо
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
33
Мауро Формика
АП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Милан - Палермо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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