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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 30 сентября 2012
Сампдория
30.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
67'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
90'
Желтая карточка
Л. Инсинье
90'
Замена
Д. Место
️️️️
К. Маджо
89'
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
С. Поульсен
️️️️
Г. Берарди
87'
84'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
М. Гамшик
Замена
М. Икарди
️️️️
Р. Сориано
81'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Д. Мунари
70'
Вторая желтая
Д. Гастальделло
67'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Кавани
65'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
А. Коста
58'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
57'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
41'
37'
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
Г. Берарди
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Горан Пандев
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
4-5-1
44
Ромеро
5
Гастальделло
35
Россини
21
Коста
28
Берарди
18
Эстигаррибия
7
Крстичич
21
Сориано
14
Мба Обьянг
11
Мунари
23
Эдер
3-5-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
5
Гамберини
28
Каннаваро
11
Маджо
85
Бехрами
88
Инлер
17
Гамшик
18
Суньига
21
Пандев
10
Кавани
28
Берарди
7
Поульсен
7
Поульсен
28
Берарди
11
Мунари
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
11
Мунари
21
Сориано
9
Икарди
9
Икарди
21
Сориано
11
Маджо
27
Место
27
Место
11
Маджо
17
Гамшик
21
Джемаили
21
Джемаили
17
Гамшик
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
5
Ренан
ЦП
30
Владимиро Фальконе
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
30
Владимиро Фальконе
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сампдория - Наполи
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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