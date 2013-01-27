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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Палермо
Кальяри - Палермо: обзор матча 27 января 2013
Кальяри
27.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
90'
Т. Рибейро
30'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Палермо
90'
+4
Желтая карточка
Я. Куртич
90'
+2
Замена
М. Донати
️️️️
М. Морганелла
90'
+1
Красная карточка
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:1!
Т. Рибейро
Пас отдал
Д. Авелар
90'
83'
Замена
Анселмо
️️️️
Ф. Бриенца
Замена
А. Коссу
️️️️
М. Пинилья
76'
70'
Замена
М. Формика
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
Ф. Писано
65'
63'
Желтая карточка
А. Доссена
Замена
Т. Рибейро
️️️️
Д. Дессена
59'
52'
Желтая карточка
Э. Муньос
Желтая карточка
М. Пинилья
45'
33'
Желтая карточка
С. фон Берген
30'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Доссена
25'
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
Д. Конти
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
87
Анселмо
ОП
5
Массимо Донати
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
33
Мауро Формика
АП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
4-3-3
22
Агацци
22
Авелар
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
27
Дессена
51
Пинилья
8
Ибарбо
25
Сау
3-4-3
70
Соррентино
5
фон Берген
6
Муньос
6
Ароника
89
Морганелла
8
Баррето
27
Куртич
3
Доссена
72
Иличич
21
Дибала
20
Бриенца
51
Пинилья
7
Коссу
7
Коссу
51
Пинилья
27
Дессена
19
Рибейро
19
Рибейро
27
Дессена
20
Бриенца
87
Анселмо
87
Анселмо
20
Бриенца
89
Морганелла
5
Донати
5
Донати
89
Морганелла
72
Иличич
33
Формика
33
Формика
72
Иличич
Остались в запасе
Кальяри
Палермо
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Иво Пульга
22
Джакомо Бричетто
ВР
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Аревало Риос
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Аревало Риос
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Палермо
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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