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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Болонья
Палермо - Болонья: обзор матча 14 апреля 2013
Палермо
14.04.2013, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
5'
Й. Иличич
17'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Болонья
90'
+5
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Желтая карточка
С. Ароника
90'
+5
Желтая карточка
М. Донати
90'
+3
Замена
М. Боселли
️️️️
Ф. Микколи
87'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
А. Риос
82'
71'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
М. Габбиадини
64'
Замена
К. Паскуато
️️️️
Л. Христодулопулос
62'
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
Замена
П. Дибала
️️️️
Й. Иличич
54'
49'
Желтая карточка
Г. Гарич
38'
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
П. Коне
Желтая карточка
Й. Иличич
30'
29'
Желтая карточка
П. Коне
Желтая карточка
М. Морганелла
26'
17'
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Ф. Микколи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
87
Анселмо
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
33
Мауро Формика
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
2-5-1-2
70
Соррентино
6
Ароника
5
фон Берген
3
Гарсия
27
Куртич
5
Риос
8
Баррето
89
Морганелла
5
Донати
10
Микколи
72
Иличич
4-4-2
23
Курчи
13
Гарич
3
Черубин
15
Антонссон
3
Морлео
33
Коне
7
Христодулопулос
8
Таидер
21
Крхин
11
Габбиадини
19
Джилардино
5
Риос
11
Эрнандес
11
Эрнандес
5
Риос
72
Иличич
21
Дибала
21
Дибала
72
Иличич
10
Микколи
17
Боселли
17
Боселли
10
Микколи
11
Габбиадини
4
Соренсен
4
Соренсен
11
Габбиадини
33
Коне
17
Гуаренте
17
Гуаренте
33
Коне
7
Христодулопулос
8
Паскуато
8
Паскуато
7
Христодулопулос
Остались в запасе
Палермо
Болонья
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
33
Мауро Формика
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
33
Мауро Формика
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Палермо - Болонья
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Ренцо Барбера
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