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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 26 ноября 2012
Кальяри
26.11.2012, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
73'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
Желтая карточка
Д. Авелар
90'
+3
Замена
Д. Дессена
️️️️
Нене
88'
Желтая карточка
Л. Россеттини
83'
83'
Замена
А. Доссена
️️️️
Л. Инсинье
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Т. Рибейро
83'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Экдаль
80'
73'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
68'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Б. Джемаили
65'
Замена
Д. Место
️️️️
К. Маджо
Желтая карточка
М. Сау
34'
6'
Желтая карточка
Б. Джемаили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
7
Нене
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-3-3
22
Агацци
22
Авелар
13
Россеттини
15
Ариаудо
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
8
Экдаль
25
Сау
7
Нене
19
Рибейро
3-5-2
16
Де Санктис
5
Гамберини
28
Каннаваро
3
Бритос
11
Маджо
21
Джемаили
88
Инлер
85
Бехрами
18
Суньига
17
Гамшик
10
Инсинье
19
Рибейро
10
Кеппелини
10
Кеппелини
19
Рибейро
7
Нене
27
Дессена
27
Дессена
7
Нене
8
Экдаль
8
Ибарбо
8
Ибарбо
8
Экдаль
11
Маджо
27
Место
27
Место
11
Маджо
10
Инсинье
3
Доссена
3
Доссена
10
Инсинье
21
Джемаили
11
Варгас
11
Варгас
21
Джемаили
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Иво Пульга
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Кальяри - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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