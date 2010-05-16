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Лука Арьятти
Статистика
Лука Арьятти - статистика
Завершил карьеру
27 декабря 1978 (47)
| Полузащитник
182 см | 78 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
28
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
0 : 2
16.05.2010
Рома
1' - 59'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4 : 3
09.05.2010
Кьево
75' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
1 : 2
02.05.2010
Наполи
87' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
0 : 2
25.04.2010
Кьево
67' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Палермо
3 : 1
11.04.2010
Кьево
1' - 74'
22'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1 : 2
03.04.2010
Сампдория
70' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
0 : 0
28.03.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0 : 0
24.03.2010
Кьево
1' - 65'
36'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
1 : 1
21.03.2010
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
1 : 0
14.03.2010
Кьево
74' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Бари
1 : 0
07.03.2010
Кьево
1' - 82'
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2 : 1
28.02.2010
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
0 : 1
21.02.2010
Кьево
79' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0 : 1
14.02.2010
Сиена
84' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
1 : 0
07.02.2010
Кьево
78' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
1 : 1
31.01.2010
Болонья
61' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1 : 1
24.01.2010
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1 : 0
17.01.2010
Ювентус
86' - 90'
90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 0
09.01.2010
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
0 : 1
06.01.2010
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
2 : 0
20.12.2009
Кьево
81' - 90'
83'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
1 : 0
29.11.2009
Палермо
67' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
2 : 1
22.11.2009
Кьево
69' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
2 : 0
08.11.2009
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
1 : 1
01.11.2009
Удинезе
83' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
1 : 2
28.10.2009
Кьево
79' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1 : 2
25.10.2009
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1 : 2
18.10.2009
Бари
80' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
1 : 2
04.10.2009
Кьево
82' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кьево
1 : 1
27.09.2009
Аталанта
84' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
0 : 0
23.09.2009
Кьево
90' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
3 : 1
20.09.2009
Дженоа
79' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 2
13.09.2009
Кьево
69' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
1 : 2
30.08.2009
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
1 : 0
23.08.2009
Кьево
Был в запасе
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