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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Милан
Кьево - Милан: обзор матча 25 октября 2009
Кьево
25.10.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Милан
7'
Д. Пинци
82'
А. Неста
90+2'
А. Неста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Милан
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Неста
Пас отдал
А. Пирло
Замена
️️️️
Л. Антонини
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
С. Бентивольо
️️️️
М. Йори
ГОЛ! 1:1!
А. Неста
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
️️️️
М. Марколини
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Роналдиньо
Замена
П. Граноче
️️️️
Э. Богдани
Замена
М. Боррьелло
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Д. Манделли
ГОЛ! 1:0!
Д. Пинци
Пас отдал
С. Пеллисьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
3
Джампьеро Пинци
АП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЛВ
21
Андреа Пирло
(К)
ЦП
20
Матье Фламини
ПП
12
Пато
ПВ
49
Роналдиньо
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
0
Мирко Гаспаретто
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
19
Мореро
5
Манделли
21
Фрей
11
Йори
7
Марколини
10
Лусиано
3
Пинци
81
Богдани
31
Пеллисьер
4-3-2-1
1
Дида
30
Оддо
3
Силва
13
Неста
7
Антонини
20
Фламини
21
Пирло
10
Зеедорф
12
Пато
21
Хунтелаар
49
Роналдиньо
11
Йори
7
Бентивольо
7
Бентивольо
11
Йори
81
Богдани
19
Граноче
19
Граноче
81
Богдани
21
Хунтелаар
22
Боррьелло
22
Боррьелло
21
Хунтелаар
49
Роналдиньо
9
Индзаги
9
Индзаги
49
Роналдиньо
Остались в запасе
Кьево
Милан
0
Мирко Гаспаретто
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
30
Флавио Рома
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
0
Мирко Гаспаретто
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Кьево - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая); "Спорт" 22:40 (прямая)
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