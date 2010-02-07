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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кьево
Дженоа - Кьево: обзор матча 07 февраля 2010
Дженоа
07.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
63'
М. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кьево
Замена
Л. Арьятти
️️️️
М. Марколини
Замена
Р. Палладино
️️️️
Д. Скулли
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Л. Ригони
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
Э. Богдани
Замена
С. Боккетти
️️️️
Р. Паласио
ГОЛ! 1:0!
М. Росси
Замена
И. Фатич
️️️️
И. Юрич
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
М. Йепес
Желтая карточка
С. Соррентино
Желтая карточка
Р. Паласио
Желтая карточка
М. Марколини
Желтая карточка
Лусиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
28
Иван Юрич
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Давид Суасо
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
4-3-3
32
Амелия
3
Дайнелли
24
Моретти
19
Папастатопулос
27
Место
28
Юрич
0
Миланетто
7
Росси
99
Аквафреска
10
Скулли
8
Паласио
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
33
Йепес
5
Манделли
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
81
Богдани
31
Пеллисьер
28
Юрич
88
Фатич
88
Фатич
28
Юрич
8
Паласио
16
Боккетти
16
Боккетти
8
Паласио
10
Скулли
17
Палладино
17
Палладино
10
Скулли
7
Марколини
0
Арьятти
0
Арьятти
7
Марколини
30
Ригони
7
Бентивольо
7
Бентивольо
30
Ригони
81
Богдани
9
Аббрускато
9
Аббрускато
81
Богдани
Остались в запасе
Дженоа
Кьево
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Дженоа - Кьево
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Чампи
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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