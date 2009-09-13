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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кьево
Болонья - Кьево: обзор матча 13 сентября 2009
Болонья
13.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
18'
Д. Пинци
29'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кьево
Желтая карточка
Д. Портанова
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Лусиано
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
П. Освальдо
Замена
Л. Арьятти
️️️️
Э. Богдани
Желтая карточка
А. Мантовани
Замена
М. Салайета
️️️️
М. Мутарелли
Замена
П. Граноче
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
Л. Виджиани
️️️️
Д. Бомбардини
Желтая карточка
Н. Мингаццини
ГОЛ! 0:2!
С. Пеллисьер
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пинци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
20
Массимо Мутарелли
АП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Лука Виджиани
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
3-3-2-2
2
Вивиано
90
Портанова
3
Бритос
77
Дзенони
11
Гуана
80
Мингаццини
80
Валиани
20
Мутарелли
74
Бомбардини
9
Ди Вайо
10
Освальдо
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
33
Йепес
19
Мореро
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
81
Богдани
31
Пеллисьер
10
Освальдо
10
Адаилтон
10
Адаилтон
10
Освальдо
74
Бомбардини
0
Виджиани
0
Виджиани
74
Бомбардини
20
Мутарелли
17
Салайета
17
Салайета
20
Мутарелли
81
Богдани
0
Арьятти
0
Арьятти
81
Богдани
10
Лусиано
7
Бентивольо
7
Бентивольо
10
Лусиано
31
Пеллисьер
19
Граноче
19
Граноче
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Болонья
Кьево
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Болонья - Кьево
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Ренато ДальАра
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