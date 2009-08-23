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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кьево
Ювентус - Кьево: обзор матча 23 августа 2009
Ювентус
23.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
11'
В. Яквинта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кьево
Замена
М. Каморанези
️️️️
Диего
Замена
М. Ариэл Де Паула
️️️️
Д. Пинци
Желтая карточка
Л. Марроне
Замена
Л. Марроне
️️️️
Тиагу
Замена
П. Граноче
️️️️
Э. Богдани
Желтая карточка
Ф. Каннаваро
Замена
С. Бентивольо
️️️️
М. Марколини
Замена
П. Де Челье
️️️️
Х. Салихамиджич
Желтая карточка
К. Поульсен
14'
14'
Желтая карточка
Д. Пинци
11'
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ! 1:0!
В. Яквинта
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Диего
АП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
3-4-1-2
1
Буффон
14
Кьеллини
0
Каннаваро
26
Грыгера
5
Тиагу
29
Поульсен
10
Маркизио
11
Салихамиджич
10
Диего
11
Амаури
19
Яквинта
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
33
Йепес
19
Мореро
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
31
Пеллисьер
81
Богдани
11
Салихамиджич
29
Де Челье
29
Де Челье
11
Салихамиджич
5
Тиагу
4
Марроне
4
Марроне
5
Тиагу
10
Диего
45
Каморанези
45
Каморанези
10
Диего
7
Марколини
7
Бентивольо
7
Бентивольо
7
Марколини
81
Богдани
19
Граноче
19
Граноче
81
Богдани
3
Пинци
83
Де Паула
83
Де Паула
3
Пинци
Остались в запасе
Ювентус
Кьево
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Ювентус - Кьево
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Стадио Олимпико
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