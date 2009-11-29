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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Палермо
Кьево - Палермо: обзор матча 29 ноября 2009
Кьево
29.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
54'
Э. Аббрускато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Палермо
Вторая желтая
Ф. Ливерани
Замена
Ф. Скардина
️️️️
Д. Манделли
Замена
А. Эрнандес
️️️️
А. Ночерино
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Кавани
Замена
Э. Богдани
️️️️
Э. Аббрускато
Желтая карточка
Ф. Микколи
Замена
Л. Арьятти
️️️️
М. Марколини
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Ф. Симплисиу
ГОЛ! 1:0!
Э. Аббрускато
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
Ф. Симплисиу
Желтая карточка
Д. Манделли
Вторая желтая
Ф. Ливерани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Палермо
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
5
Манделли
19
Мореро
20
Сардо
7
Марколини
3
Пинци
7
Бентивольо
30
Ригони
9
Аббрускато
31
Пеллисьер
4-1-2-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
83
Бово
24
Кьер
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
23
Ночерино
23
Брешиано
6
Симплисиу
10
Микколи
10
Кавани
5
Манделли
0
Скардина
0
Скардина
5
Манделли
7
Марколини
0
Арьятти
0
Арьятти
7
Марколини
9
Аббрускато
81
Богдани
81
Богдани
9
Аббрускато
6
Симплисиу
8
Мильяччо
8
Мильяччо
6
Симплисиу
10
Кавани
19
Будан
19
Будан
10
Кавани
23
Ночерино
11
Эрнандес
11
Эрнандес
23
Ночерино
Остались в запасе
Кьево
Палермо
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
11
Мануэль Йори
ОП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
11
Мануэль Йори
ОП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Кьево - Палермо
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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