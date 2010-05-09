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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кьево
Интер - Кьево: обзор матча 09 мая 2010
Интер
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 3
Завершен
Кьево
13'
А. Мантовани (АГ)
34'
Э. Камбьяссо
39'
Д. Милито
52'
М. Балотелли
12'
В. Самуэль (АГ)
60'
П. Граноче
74'
С. Пеллисьер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кьево
Замена
М. Марига
️️️️
Д. Милито
+2
Замена
Л. Арьятти
️️️️
Ф. Скардина
ГОЛ! 4:3!
С. Пеллисьер
Желтая карточка
Д. Сардо
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Балотелли
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
П. Граноче
ГОЛ! 4:2!
П. Граноче
Пас отдал
М. Марколини
Замена
С. Мунтари
️️️️
Т. Мотта
ГОЛ! 4:1!
М. Балотелли
Пас отдал
Майкон
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Л. Ригони
ГОЛ! 3:1!
Д. Милито
Пас отдал
С. Это'О
ГОЛ! 2:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Майкон
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Мантовани
13'
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Самуэль
Пас отдал
Лусиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
22
Диего Милито
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Самуэль Это'О
РФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Боян Йокич
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Микеле Марколини
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Фабио Моро
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
4-3-3
20
Сезар
4
Дзанетти
6
Самуэль
0
Матерацци
13
Майкон
5
Станкович
8
Мотта
91
Камбьяссо
22
Милито
45
Балотелли
9
Это'О
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
21
Фрей
0
Скардина
17
Мантовани
10
Лусиано
30
Ригони
7
Марколини
5
Йокич
19
Граноче
31
Пеллисьер
8
Мотта
4
Мунтари
4
Мунтари
8
Мотта
22
Милито
31
Марига
31
Марига
22
Милито
45
Балотелли
21
Пандев
21
Пандев
45
Балотелли
0
Скардина
0
Арьятти
0
Арьятти
0
Скардина
30
Ригони
7
Бентивольо
7
Бентивольо
30
Ригони
19
Граноче
9
Аббрускато
9
Аббрускато
19
Граноче
Остались в запасе
Интер
Кьево
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Фабио Моро
ПЗ
11
Мануэль Йори
ОП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Фабио Моро
ПЗ
11
Мануэль Йори
ОП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Интер - Кьево
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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