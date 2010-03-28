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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Парма
Кьево - Парма: обзор матча 28 марта 2010
Кьево
28.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Парма
Замена
А. Сбаффо
️️️️
Л. Арьятти
Замена
Н. Фрей
️️️️
С. Бентивольо
Желтая карточка
Лусиано
Желтая карточка
М. Пачи
Замена
П. Граноче
️️️️
М. Ариэл Де Паула
Замена
Л. Хименес
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Д. Ландзафаме
Желтая карточка
Л. Ригони
14'
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
11
Мануэль Йори
ОП
0
Алессандро Сбаффо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
80
Франческо Валиани
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
19
Мореро
33
Йепес
20
Сардо
0
Арьятти
30
Ригони
7
Бентивольо
10
Лусиано
83
Де Паула
31
Пеллисьер
3-2-2-1
83
Миранте
7
Ландзафаме
24
Пачи
13
Антонелли
27
Дзенони
7
Кастеллини
14
Галлоппа
4
Морроне
86
Божинов
0
Арьятти
0
Сбаффо
0
Сбаффо
0
Арьятти
7
Бентивольо
21
Фрей
21
Фрей
7
Бентивольо
83
Де Паула
19
Граноче
19
Граноче
83
Де Паула
7
Ландзафаме
14
Биабиани
14
Биабиани
7
Ландзафаме
14
Галлоппа
84
Хименес
84
Хименес
14
Галлоппа
Остались в запасе
Кьево
Парма
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
11
Мануэль Йори
ОП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
80
Франческо Валиани
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
11
Мануэль Йори
ОП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
80
Франческо Валиани
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Кьево - Парма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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