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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кьево
Парма - Кьево: обзор матча 08 ноября 2009
Парма
08.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
41'
К. Дзаккардо
72'
Д. Ландзафаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кьево
Желтая карточка
Д. Сардо
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
М. Ариэл Де Паула
️️️️
М. Марколини
Желтая карточка
М. Марколини
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
ГОЛ! 2:0!
Д. Ландзафаме
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
П. Граноче
Замена
Д. Дзенони
️️️️
П. Кастеллини
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
В. Божинов
Замена
С. Бентивольо
️️️️
М. Йори
ГОЛ! 1:0!
К. Дзаккардо
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
Н. Аморузо
️️️️
А. Палоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
3-2-3-2
83
Миранте
15
Деллафьоре
6
Лукарелли
24
Пачи
7
Кастеллини
5
Дзаккардо
14
Галлоппа
21
Джемаили
4
Морроне
9
Палоски
86
Божинов
4-1-3-2
70
Соррентино
20
Сардо
33
Йепес
5
Манделли
17
Мантовани
11
Йори
10
Лусиано
3
Пинци
7
Марколини
19
Граноче
31
Пеллисьер
7
Кастеллини
27
Дзенони
27
Дзенони
7
Кастеллини
86
Божинов
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
86
Божинов
9
Палоски
0
Аморузо
0
Аморузо
9
Палоски
11
Йори
7
Бентивольо
7
Бентивольо
11
Йори
7
Марколини
83
Де Паула
83
Де Паула
7
Марколини
19
Граноче
9
Аббрускато
9
Аббрускато
19
Граноче
Остались в запасе
Парма
Кьево
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
24
Николас Кордова
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
24
Николас Кордова
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Парма - Кьево
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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