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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Рома
Кьево - Рома: обзор матча 16 мая 2010
Кьево
16.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Рома
40'
М. Вучинич
45+1'
Д. Де Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Рома
Замена
Ф. Моро
️️️️
М. Йори
Замена
Ф. Мексес
️️️️
М. Мотта
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Де Росси
Замена
М. Тонетто
️️️️
М. Кассетти
Замена
Э. Богдани
️️️️
П. Граноче
Замена
М. Ариэл Де Паула
️️️️
Л. Арьятти
Желтая карточка
М. Йори
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Де Росси
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Пас отдал
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
7
Симоне Бентивольо
АП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
27
Марко Кассетти
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Давид Писарро
ЛП
11
Родриго Таддеи
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
20
Симоне Перротта
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
0
Фабио Моро
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-1-2-1-2
18
Скуицци
5
Йокич
33
Йепес
0
Скардина
20
Сардо
11
Йори
0
Арьятти
10
Лусиано
7
Бентивольо
19
Граноче
31
Пеллисьер
4-4-2
12
Сержио
16
Мотта
4
Жуан
8
Бурдиссо
27
Кассетти
16
Де Росси
11
Таддеи
9
Вучинич
7
Писарро
20
Перротта
10
Тотти
11
Йори
0
Моро
0
Моро
11
Йори
19
Граноче
81
Богдани
81
Богдани
19
Граноче
0
Арьятти
83
Де Паула
83
Де Паула
0
Арьятти
27
Кассетти
0
Тонетто
0
Тонетто
27
Кассетти
16
Мотта
5
Мексес
5
Мексес
16
Мотта
16
Де Росси
4
Бриги
4
Бриги
16
Де Росси
Остались в запасе
Кьево
Рома
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
18
Богдан Лобонц
ВР
10
Жулио Баптиста
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
10
Жулио Баптиста
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Кьево - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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