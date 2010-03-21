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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Катания
Кьево - Катания: обзор матча 21 марта 2010
Кьево
21.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Катания
64'
С. Пеллисьер
74'
М. Лопес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Катания
Замена
М. Йори
️️️️
Л. Ригони
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Лопес
Желтая карточка
Д. Маскара
Замена
П. Граноче
️️️️
Э. Богдани
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Д. Пинци
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
Замена
Т. Косицки
️️️️
М. Андухар
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
М. Бьяджианти
18'
Желтая карточка
Б. Аугустин
16'
Замена
Н. Сполли
️️️️
А. Потенца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
11
Мануэль Йори
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
5
Йокич
33
Йепес
5
Манделли
21
Фрей
0
Арьятти
3
Пинци
30
Ригони
10
Лусиано
31
Пеллисьер
81
Богдани
3-4-3
21
Андухар
22
Альварес
88
Терлицци
2
Потенца
5
Карбони
17
Ледесма
27
Бьяджианти
22
Иско
11
Лопес
25
Маскара
4
Аугустин
30
Ригони
11
Йори
11
Йори
30
Ригони
3
Пинци
7
Бентивольо
7
Бентивольо
3
Пинци
81
Богдани
19
Граноче
19
Граноче
81
Богдани
21
Андухар
1
Косицки
1
Косицки
21
Андухар
2
Потенца
2
Сполли
2
Сполли
2
Потенца
27
Бьяджианти
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
27
Бьяджианти
Остались в запасе
Кьево
Катания
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Остались в запасе
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кьево - Катания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Кьево
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2020.08.01 09:35
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
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«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
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