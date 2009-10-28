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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Кьево
Катания - Кьево: обзор матча 28 октября 2009
Катания
28.10.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
42'
Д. Маскара (П)
32'
А. Мантовани
70'
М. Марколини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Кьево
Желтая карточка
М. Малаго
Желтая карточка
С. Соррентино
Замена
М. Малаго
️️️️
П. Граноче
Красная карточка
Т. Моримото
Замена
Л. Арьятти
️️️️
С. Бентивольо
Замена
М. Иско
️️️️
А. Потенца
Замена
Н. Фрей
️️️️
Д. Сардо
ГОЛ! 1:2!
М. Марколини
Замена
Д. Плазмати
️️️️
А. Риккьюти
Замена
К. Льяма
️️️️
П. Ледесма
Желтая карточка
Ч. Капуано
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Маскара
Пенальти не реализован!
М. Марколини
Желтая карточка
М. Марколини
ГОЛ! 0:1!
А. Мантовани
Желтая карточка
П. Ледесма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
0
Мирко Гаспаретто
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
33
Капуано
2
Сполли
26
Сильвестре
2
Потенца
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
5
Карбони
17
Ледесма
15
Моримото
25
Маскара
4-1-3-2
70
Соррентино
20
Сардо
33
Йепес
5
Манделли
17
Мантовани
11
Йори
10
Лусиано
7
Бентивольо
7
Марколини
19
Граноче
31
Пеллисьер
17
Ледесма
19
Льяма
19
Льяма
17
Ледесма
2
Потенца
22
Иско
22
Иско
2
Потенца
24
Риккьюти
23
Плазмати
23
Плазмати
24
Риккьюти
19
Граноче
78
Малаго
78
Малаго
19
Граноче
20
Сардо
21
Фрей
21
Фрей
20
Сардо
7
Бентивольо
0
Арьятти
0
Арьятти
7
Бентивольо
Остались в запасе
Катания
Кьево
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
0
Мирко Гаспаретто
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
0
Мирко Гаспаретто
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Катания - Кьево
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
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Катания
Кьево
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17 января
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2021.07.27 07:32
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