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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кьево
Удинезе - Кьево: обзор матча 24 марта 2010
Удинезе
24.03.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кьево
Замена
Д. Сардо
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
П. Граноче
️️️️
М. Ариэл Де Паула
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Л. Арьятти
Желтая карточка
С. Мореро
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
А. Мантовани
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Л. Арьятти
18'
Желтая карточка
Лусиано
Замена
Д. Ферронетти
️️️️
А. Кода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Мануэль Йори
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
3
Лукович
25
Сапата
35
Кода
22
Исла
27
Асамоа
23
Саммарко
88
Инлер
3
Пепе
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
33
Йепес
19
Мореро
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
0
Арьятти
31
Пеллисьер
83
Де Паула
35
Кода
46
Ферронетти
46
Ферронетти
35
Кода
3
Пепе
4
Санчес
4
Санчес
3
Пепе
9
Флоро Флорес
9
Корради
9
Корради
9
Флоро Флорес
31
Пеллисьер
20
Сардо
20
Сардо
31
Пеллисьер
0
Арьятти
7
Бентивольо
7
Бентивольо
0
Арьятти
83
Де Паула
19
Граноче
19
Граноче
83
Де Паула
Остались в запасе
Удинезе
Кьево
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
11
Мануэль Йори
ОП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
11
Мануэль Йори
ОП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Удинезе - Кьево
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Удинезе Арена
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