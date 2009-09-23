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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Кьево
Сиена - Кьево: обзор матча 23 сентября 2009
Сиена
23.09.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Кьево
Замена
Л. Арьятти
️️️️
С. Пеллисьер
Желтая карточка
А. Рози
Замена
П. Граноче
️️️️
Э. Богдани
Замена
М. Марколини
️️️️
С. Бентивольо
Замена
А. Рози
️️️️
К. Терци
Замена
М. Яяло
️️️️
Э. Калайо
Желтая карточка
А. Геззаль
Желтая карточка
П. Кодря
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
11
Мануэль Йори
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Микеле Марколини
ЛП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-3-3
23
Курчи
36
Дель Гроссо
28
Брандау
19
Терци
0
Фиканья
8
Вергассола
5
Кодря
0
Фини
5
Геззаль
7
Маккароне
16
Калайо
4-1-3-2
70
Соррентино
21
Фрей
33
Йепес
19
Мореро
17
Мантовани
11
Йори
10
Лусиано
7
Бентивольо
3
Пинци
81
Богдани
31
Пеллисьер
19
Терци
20
Рози
20
Рози
19
Терци
16
Калайо
18
Яяло
18
Яяло
16
Калайо
31
Пеллисьер
0
Арьятти
0
Арьятти
31
Пеллисьер
7
Бентивольо
7
Марколини
7
Марколини
7
Бентивольо
81
Богдани
19
Граноче
19
Граноче
81
Богдани
Остались в запасе
Сиена
Кьево
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Сиена - Кьево
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Никола Стефанини
(Прато)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Сиена
Кьево
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