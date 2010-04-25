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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кьево
Фиорентина - Кьево: обзор матча 25 апреля 2010
Фиорентина
25.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
54'
С. Пеллисьер
75'
Д. Сардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кьево
Замена
П. Граноче
️️️️
С. Пеллисьер
Желтая карточка
Д. Сардо
ГОЛ! 0:2!
Д. Сардо
Замена
Л. Арьятти
️️️️
М. Ариэл Де Паула
Замена
Д. Сардо
️️️️
М. Марколини
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
Желтая карточка
Д. Пинци
Пенальти не реализован!
Х. Варгас
Замена
️️️️
Д. Комотто
Желтая карточка
А. Мантовани
Замена
Ч. Натали
️️️️
А. Гамберини
18'
13'
Желтая карточка
Д. Манделли
Замена
Д. Комотто
️️️️
Фелипе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Фиорентина
90
Андреа Секулин
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Кьево
12
Михал Мискиевич
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
3
Кролдруп
5
Гамберини
27
Фелипе
29
Де Сильвестри
11
Варгас
14
Дзанетти
18
Монтоливо
32
Маркьонни
19
Джилардино
9
Йоветич
3-2-3-2
70
Соррентино
5
Йокич
19
Мореро
5
Манделли
21
Фрей
17
Мантовани
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
83
Де Паула
31
Пеллисьер
5
Гамберини
14
Натали
14
Натали
5
Гамберини
27
Фелипе
16
Комотто
16
Комотто
27
Фелипе
7
Марколини
20
Сардо
20
Сардо
7
Марколини
83
Де Паула
0
Арьятти
0
Арьятти
83
Де Паула
31
Пеллисьер
19
Граноче
19
Граноче
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Фиорентина
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
23
Марио Болатти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
12
Михал Мискиевич
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
23
Марио Болатти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Остались в запасе
12
Михал Мискиевич
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Фиорентина - Кьево
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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