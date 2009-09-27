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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Аталанта
Кьево - Аталанта: обзор матча 27 сентября 2009
Кьево
27.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
77'
С. Пеллисьер
72'
С. Тирибокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Аталанта
Желтая карточка
П. Бьянко
Желтая карточка
И. Радованович
Замена
Л. Арьятти
️️️️
Лусиано
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
Замена
И. Радованович
️️️️
К. Дони
Замена
Э. Богдани
️️️️
П. Граноче
ГОЛ! 0:1!
С. Тирибокки
Замена
С. Бентивольо
️️️️
М. Марколини
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
Н. Мадонна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Никола Мадонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Кристиано Дони
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
17
Мантовани
19
Мореро
33
Йепес
21
Фрей
11
Йори
7
Марколини
3
Пинци
10
Лусиано
19
Граноче
31
Пеллисьер
3-2-2-2
47
Консильи
2
Мадонна
13
Пелузо
20
Бьянко
13
Гарич
6
Беллини
17
Гуаренте
19
Падоин
90
Тирибокки
27
Дони
10
Лусиано
0
Арьятти
0
Арьятти
10
Лусиано
7
Марколини
7
Бентивольо
7
Бентивольо
7
Марколини
19
Граноче
81
Богдани
81
Богдани
19
Граноче
27
Дони
16
Радованович
16
Радованович
27
Дони
19
Лаюн
19
Лаюн
2
Мадонна
9
Чераволо
9
Чераволо
2
Мадонна
Остались в запасе
Кьево
Аталанта
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Кьево - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Чампи
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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