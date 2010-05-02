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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Наполи
Кьево - Наполи: обзор матча 02 мая 2010
Кьево
02.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
75'
П. Граноче
45'
Х. Денис
86'
Э. Лавесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Наполи
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
Х. Денис
Желтая карточка
К. Суньига
Вторая желтая
С. Мореро
Замена
Л. Арьятти
️️️️
Д. Пинци
ГОЛ! 1:2!
Э. Лавесси
Замена
М. Больячино
️️️️
К. Маджо
ГОЛ! 1:1!
П. Граноче
Замена
С. Бентивольо
️️️️
М. Марколини
Желтая карточка
М. Гамшик
Замена
М. Ариэл Де Паула
️️️️
Н. Фрей
Замена
С. Ароника
️️️️
Д. Грава
ГОЛ! 0:1!
Х. Денис
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
Д. Грава
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
С. Мореро
Желтая карточка
Д. Пинци
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
3-2-3-2
70
Соррентино
21
Фрей
5
Йокич
19
Мореро
17
Мантовани
20
Сардо
7
Марколини
30
Ригони
3
Пинци
31
Пеллисьер
19
Граноче
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
2
Грава
14
Кампаньяро
11
Маджо
5
Гаргано
17
Гамшик
24
Пациенца
18
Суньига
22
Лавесси
19
Денис
3
Пинци
0
Арьятти
0
Арьятти
3
Пинци
7
Марколини
7
Бентивольо
7
Бентивольо
7
Марколини
21
Фрей
83
Де Паула
83
Де Паула
21
Фрей
2
Грава
6
Ароника
6
Ароника
2
Грава
19
Денис
33
Ринаудо
33
Ринаудо
19
Денис
11
Маджо
54
Больячино
54
Больячино
11
Маджо
Остались в запасе
Кьево
Наполи
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
11
Мануэль Йори
ОП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
0
Дженнаро Йеццо
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
11
Мануэль Йори
ОП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Кьево - Наполи
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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