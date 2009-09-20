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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Дженоа
Кьево - Дженоа: обзор матча 20 сентября 2009
Кьево
20.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
5'
М. Марколини (П)
7'
Э. Богдани
77'
С. Пеллисьер
65'
С. Флоккари (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Дженоа
Пенальти не реализован!
С. Флоккари
Замена
Л. Арьятти
️️️️
С. Пеллисьер
ГОЛ! 3:1!
С. Пеллисьер
Замена
С. Бентивольо
️️️️
М. Марколини
Желтая карточка
М. Йепес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Флоккари
Замена
П. Граноче
️️️️
Э. Богдани
Желтая карточка
Х. Харджа
Замена
Р. Палладино
️️️️
Р. Паласио
Замена
М. Росси
️️️️
Н. Томович
Замена
Д. Скулли
️️️️
И. Фатич
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
Н. Томович
ГОЛ! 2:0!
Э. Богдани
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Марколини
Желтая карточка
Д. Бьява
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
19
Мореро
33
Йепес
21
Фрей
7
Марколини
3
Пинци
30
Ригони
10
Лусиано
81
Богдани
31
Пеллисьер
3-2-2-2
32
Амелия
4
Томович
16
Боккетти
19
Папастатопулос
27
Место
20
Бьява
13
Харджа
0
Миланетто
10
Флоккари
8
Паласио
31
Пеллисьер
0
Арьятти
0
Арьятти
31
Пеллисьер
7
Марколини
7
Бентивольо
7
Бентивольо
7
Марколини
81
Богдани
19
Граноче
19
Граноче
81
Богдани
4
Томович
7
Росси
7
Росси
4
Томович
88
Фатич
10
Скулли
10
Скулли
88
Фатич
8
Паласио
17
Палладино
17
Палладино
8
Паласио
Остались в запасе
Кьево
Дженоа
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кьево - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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