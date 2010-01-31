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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Болонья
Кьево - Болонья: обзор матча 31 января 2010
Кьево
31.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
49'
С. Пеллисьер
11'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Болонья
Замена
К. Дзенони
️️️️
А. Раджи
Желтая карточка
А. Мантовани
Замена
Д. Суччи
️️️️
Х. Хименес
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
Э. Богдани
️️️️
Э. Аббрускато
Замена
Л. Арьятти
️️️️
М. Йори
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Ди Вайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
10
Лусиано
ПП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
90
Йонесе Ханин
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Болонья
0
Филиппо Спитони
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
5
Федерико Казарини
ЛП
74
Давиде Бомбардини
АП
19
Давиде Суччи
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
17
Мантовани
33
Йепес
19
Мореро
20
Сардо
11
Йори
7
Марколини
7
Бентивольо
10
Лусиано
31
Пеллисьер
9
Аббрускато
4-3-1-2
13
Коломбо
18
Морас
90
Портанова
24
Раджи
0
Ланна
16
Мудингай
11
Гуана
32
Модесто
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
77
Хименес
11
Йори
0
Арьятти
0
Арьятти
11
Йори
9
Аббрускато
81
Богдани
81
Богдани
9
Аббрускато
24
Раджи
77
Дзенони
77
Дзенони
24
Раджи
10
Адаилтон
5
Казарини
5
Казарини
10
Адаилтон
77
Хименес
19
Суччи
19
Суччи
77
Хименес
Остались в запасе
Кьево
Болонья
90
Йонесе Ханин
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
0
Филиппо Спитони
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
74
Давиде Бомбардини
АП
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
90
Йонесе Ханин
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
0
Филиппо Спитони
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
74
Давиде Бомбардини
АП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Кьево - Болонья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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