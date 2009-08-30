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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лацио
Кьево - Лацио: обзор матча 30 августа 2009
Кьево
30.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
16'
С. Пеллисьер
41'
Х. Рикардо Крус (П)
53'
Х. Рикардо Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лацио
Замена
Т. Рокки
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
Ф. Муслера
Желтая карточка
А. Коларов
Замена
М. Ариэл Де Паула
️️️️
Лусиано
Замена
Л. Скалони
️️️️
У. Дабо
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Л. Ригони
Замена
П. Граноче
️️️️
Э. Богдани
Замена
М. Диаките
️️️️
Х. Рикардо Крус
Вторая желтая
С. Крибари
ГОЛ! 1:2!
Х. Рикардо Крус
Желтая карточка
Н. Фрей
Желтая карточка
С. Крибари
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Рикардо Крус
Желтая карточка
С. Мореро
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
Р. Баронио
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
27
Матузалем
ЦП
6
Усман Дабо
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
19
Мореро
33
Йепес
21
Фрей
7
Марколини
3
Пинци
30
Ригони
10
Лусиано
81
Богдани
31
Пеллисьер
4-1-3-2
16
Муслера
2
Лихтштайнер
26
Раду
25
Крибари
11
Коларов
33
Баронио
27
Матузалем
6
Дабо
6
Маури
74
Крус
9
Сарате
30
Ригони
7
Бентивольо
7
Бентивольо
30
Ригони
10
Лусиано
83
Де Паула
83
Де Паула
10
Лусиано
81
Богдани
19
Граноче
19
Граноче
81
Богдани
74
Крус
23
Диаките
23
Диаките
74
Крус
6
Дабо
5
Скалони
5
Скалони
6
Дабо
9
Сарате
18
Рокки
18
Рокки
9
Сарате
Остались в запасе
Кьево
Лацио
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Паскуале Фоджа
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Паскуале Фоджа
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Кьево - Лацио
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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